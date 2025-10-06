आखिरी 72 घंटे जमकर बरसेगा ‘मानसून’! 11 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’ का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो मानसून जाते-जाते अगले तीन हल्की से भारी बारिश कराएगा। लोकल सिस्टम अगले तीन यानी 72 घंटे एक्टिविटी कर सकता है। जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में 2-3 घंटे की तेज बारिश देखने को मिल सकती। इसके अलावा मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने का ही अनुमान जताया है।



रविवार को भोपाल, गुना, बैतूल, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, श्योपुर, शिवपुरी, शाजापुर, , बालाघाट, सीहोर, छिंदवाड़ा, दमोह, सतना, सिवनी, श्योपुर और सिवनी जिलों में भारी बारिश हुई थी।