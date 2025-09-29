अगले 24 घंटे बाद ‘नया सिस्टम’ होगा एक्टिव: 7 जिलों में बारिश का अनुमान, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के बावजूद बारिश का दौर जारी है। सोमवार को राजधानी भोपाल में हल्की बारिश हुई। ऐसे ही ग्वालियर, दतिया, सागर, डिंडौरी और नर्मदापुरम जिले में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने सात जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर जिलों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, ट्रफ लाइन और लो प्रेशर एरिया प्रदेश के बॉर्डर में एक्टिव है। जिससे कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में 1 अक्टूबर यानी करीब 24 घंटे बाद नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। जिससे दशहरा में बारिश देखने को मिल सकती है।
मध्यप्रदेश के दतिया, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, आगर-मालवा, नीमच, रतलाम, मंदसौर से मानसून विदा ले चुका है। वहीं, राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है।
नोट: पूर्वानुमान 30 सितंबर की सुबह 8:30 तक के लिए वैध है।
