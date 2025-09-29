अगले 24 घंटे बाद ‘नया सिस्टम’ होगा एक्टिव: 7 जिलों में बारिश का अनुमान, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर जिलों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक की संभावना है।