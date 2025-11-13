Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट; IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 13, 2025

mausam-vibhag

MP Weather: देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के कारण मध्यप्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिनों से अनूपपुर और बालाघाट में कोल्ड-डे रहा। शुक्रवार के लिए 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3-4 दिन ऐसी की स्थिति बनी रह सकती है।

इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में तीव्र शीतलहर का अलर्ट है। वहीं, सीहोर, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

इधर, मौसम विशेषज्ञ का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ एक हफ्ते में एक्टिव हो गया है। जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसी हवा का असर मध्यप्रदेश में पड़ रहा है। जिससे प्रदेश में इस बार ठंड का अहसास पहले ही हो रहा है।

एमपी में टूटा 25 साल पुराना रिकॉर्ड
नवबंर महीने के दूसरे हफ्ते में ही कड़ाके की ठंड ने कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ दिए। भोपाल में ऐसी ठंड 10 साल बाद पड़ी तो इंदौर में 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट; IMD ने दी चेतावनी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

