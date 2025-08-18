Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather: रविवार को एमपी के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिले में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश हो सकती है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 18, 2025

mp weather Very heavy rain
MP Weather Very heavy rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। इस समय एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। रविवार को एमपी के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिले- देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश(Heavy Rain) हो सकती है।

रविवार को बारिश बाढ़ का तांडव

रविवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर रहा। खरगोन की रूपारेल नदी में बाढ़ आने से एक 27 साल का युवक बह गया। बड़वानी के सेंधवा, निवाली क्षेत्र में हुई बारिश से कई कॉलोनियों में पानी भर गया। दतिया, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, दमोह, जबलपुर में भी हल्की बारिश हुई। खंडवा में करीब पौन इंच बारिश(Heavy Rain) दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

17 और 18 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश, जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather Heavy rain warning

18 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, 18 अगस्त को एमपी के देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां साढ़े 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है।

19 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश

मौसम विभाग की मानें तो, 19 अगस्त को एमपी(MP Weather) के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।

20 अगस्त को भारी बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को एमपी के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिशHeavy Rain) का यलो अलर्ट है।

ये भी पढ़ें

आने वाले हैं VVIP मेहमान, जोरो शोरों पर तैयारियां, इस तारीख को आयोजन
ग्वालियर
VVIP guests are coming in mp

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.