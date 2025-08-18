24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। इस समय एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। रविवार को एमपी के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिले- देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश(Heavy Rain) हो सकती है।