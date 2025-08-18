24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। इस समय एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है। इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर बना हुआ है। रविवार को एमपी के खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 4 जिले- देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश(Heavy Rain) हो सकती है।
रविवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर रहा। खरगोन की रूपारेल नदी में बाढ़ आने से एक 27 साल का युवक बह गया। बड़वानी के सेंधवा, निवाली क्षेत्र में हुई बारिश से कई कॉलोनियों में पानी भर गया। दतिया, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, दमोह, जबलपुर में भी हल्की बारिश हुई। खंडवा में करीब पौन इंच बारिश(Heavy Rain) दर्ज की गई।
मौसम विभाग(MP Weather) के मुताबिक, 18 अगस्त को एमपी के देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां साढ़े 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग की मानें तो, 19 अगस्त को एमपी(MP Weather) के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्णा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को एमपी के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिशHeavy Rain) का यलो अलर्ट है।