आने वाले हैं VVIP मेहमान, जोरो शोरों पर तैयारियां, इस तारीख को आयोजन

MP News: मध्यप्रदेश में जल्द ही वीवीआईपी गेस्ट(VVIP Guest) आने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन के साथ नगर निगम भी तैयारियों में जुट गया है। निगम सड़कों को सुधारने में लग गया है। वहीं पुलिस-प्रशासन इस बात पर ध्यान दिए हुए है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। बता दें कि, 25 अगस्त को वीवीआईपी मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के राष्ट्रपति नैकामा लालाबालावू ग्वालियर आएंगे। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिसमें भारत सरकार के कई अफसर मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) और फिजी के राष्ट्रपति नैकामा लालाबालावू 25 अगस्त को ग्वालियर आएंगे। नगर निगम ने इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों में सुधार का कार्य शुरू कर दिया है। निगम ने खासतौर पर उन सड़कों का मेंटेनेंस करा रहा है, जहां से पीएम का काफिला गुजरेगा। इसलिए नदी गेट एरिया सहित अन्य जगहों पर डिवाइडर और खुदी सड़कों को भरने का काम भी शुरू हो गया है।
सड़कों का पेच रिपेयर करने के लिए निगम ने रामदास घाटी पर बंद पड़ा हॉट मिक्सर प्लांट को चालू कर दिया है। इससे ही पेच रिपेयरिंग का मिक्सर लाकर नदी गेट सहित अन्य स्थानों पर डाला जा रहा है। निगम की प्राथमिकता अभी स्वयं द्वारा बनाई सड़कों के सुधार की है। सड़कों के पेच रिपेयर के लिए जहां हॉट मिक्सर प्लांट को चालू किया गया है। वहीं पोट होल मशीन की मदद से भी पेच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। निगम ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में भी सुधार के लिए अफसरों को लगा दिया है।
संभावित कार्यक्रम के मुताबिक, फिजी राष्ट्रपति नैकामा लालाबलावू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे ग्वालियर पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोनों नेता ग्वालियर किला और तानसेन के मकबरे पर जा सकते हैं। इस दौरान दोनों देश के नेताओं के बीच कई समझौतों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है।