आने वाले हैं VVIP मेहमान, जोरो शोरों पर तैयारियां, इस तारीख को आयोजन

सड़कों का पेच रिपेयर करने के लिए निगम ने रामदास घाटी पर बंद पड़ा हॉट मिक्सर प्लांट को चालू कर दिया है। इससे ही पेच रिपेयरिंग का मिक्सर लाकर नदी गेट सहित अन्य स्थानों पर डाला जा रहा है। निगम की प्राथमिकता अभी स्वयं द्वारा बनाई सड़कों के सुधार की है। सड़कों के पेच रिपेयर के लिए जहां हॉट मिक्सर प्लांट को चालू किया गया है। वहीं पोट होल मशीन की मदद से भी पेच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। निगम ने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में भी सुधार के लिए अफसरों को लगा दिया है।