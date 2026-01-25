27 जनवरी से ‘पेपरलेस’ होगा नगर निगम, 1 क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

MP News: नगर निगम में अब कागजी काम पूरी तरह से यह पेपरलेस होने जा रही है। आइटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 27 जनवरी से इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, कोई भी नई आधिकारिक फाइल मैन्युअल (कागज पर) प्रोसेस नहीं की जाएगी। अब सभी विभागाध्यक्ष फाइलों का निपटारा ऑनलाइन ही करेंगे। इस सिस्टम का ट्रायल रन सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के साथ शुरू कर दिया गया है। अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने कहा कि इस रोलआउट के हिस्से के रूप में, सिस्टम के भीतर आधिकारिक ईमेल आईडी जनरेट की जा रही है।