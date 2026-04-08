एमपी के कॉलेजों में शुरु होंगे इंजीनियरिंग के नए कोर्सेस, स्टूडेंट के लिए बड़ी पहल

New Engineering Courses - मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार और तकनीक शिक्षा विभाग ने अब गुणवत्ता पर भी फोकस बढ़ा दिया है। प्रदेश के कई कॉलेजों ने इंजीनियरिंग की नई ब्रांच शुरु करने की इच्छा जताई है। इससे प्रदेश के स्टूडेंट की सुविधा बढ़ जाएगी। हालांकि इसके लिए कॉलेजों को सख्त हिदायत दी गई है। इंजीनियरिंग की नई ब्रांच शुरू करने सरकार ने साफ कर दिया है कि संबंधित कॉलेज में पहले से चल रही ब्रांच में कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन होना अनिवार्य होगा। जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह रही हैं, उन्हें नई ब्रांच खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के नियमों में राहत भी दी है। अब प्रदेश में एक एकड़ जमीन में भी कॉलेज खोला जा सकेगा। प्रदेश में फार्मेसी कोर्सेस के प्रति भी विद्यार्थियों की रुचि में इजाफे को देखते हुए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए भी लोग बेकरार हैं।