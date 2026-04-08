नाराज चल रहे हैं एमपी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट से भी बनाई दूरी

प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी के बाद अब किसानों से समर्थन मूल्य पर चना व मसूर भी खरीदा जाएगा। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को सरकार ने खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 3 वर्षों तक खरीदी की जाएगी। निर्णय को उन किसानों के भरोसे को बढ़ाने वाला बड़ा निर्णय बताया जा रहा है जो हर साल चना-मसूर की खेती करते हैं और खुले बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलने से परेशान होते हैं। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लक्ष्य को पाने के लिए मंदसौर की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है। इस पर 88.41 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इससे मंदसौर की भानपुरा तहसील के 12 गांवों के 3500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।