Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

New Flight: विंटर सीजन में भोपाल से इस शहर के लिए नई फ्लाइट शुरू

Bhopal Flight: राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार बेंगलुरु के लिए नई उड़ान सेवा शुरु हो गई है। इसके अलावा लखनऊ, गोवा और कोलकाता के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 18, 2025

New Flight From Bhopal
New Flight From Bhopal

New Flight From Bhopal : भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार बेंगलुरु के लिए नई उड़ान सेवा शुरु हो गई है। इसके अलावा लखनऊ, गोवा और कोलकाता के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। भोपाल से रायपुर के लिए चल रही फ्लाइट 20 सितंबर से रोजाना उपलब्ध होगी। अभी यह सेवा सप्ताह में केवल तीन दिन ही चलती है।

भोपाल से बेंगलुरु नई फ्लाइट

इसी तरह अहमदाबाद के लिए अब 21 सितंबर से सुबह की फ्लाइट भी शुरू होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट सेवाएं शुरू की हैं। मंगलवार को दिल्ली से आई 6ई 2172 नई फ्लाइट में 110 यात्री भोपाल पहुंचे वहीं, 6-ई 2587 से 105 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी तरह नई फ्लाइट 6ई 368 में बेंगलुरु से 100 यात्री भोपाल आए और फ्लाइट 6-ई 393 से 113 यात्री रवाना हुए।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में दौड़ेगी मेट्रो, आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हुआ मेट्रो डिपो
भोपाल
Bhopal Metro will run in October

एयरपोर्ट पर मनाया यात्री सेवा दिवस

एयरपोर्ट पर बुधवार को यात्री सेवा दिवस मनाया गया। सांसद आलोक शर्मा, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी सहित अन्य ने यात्रियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया।

ये भी पढ़ें

यहां बिछेगी ‘चौथी रेल लाइन’, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, बचेगा समय
रतलाम
Ratlam-Nagda Fourth Rail Line

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / New Flight: विंटर सीजन में भोपाल से इस शहर के लिए नई फ्लाइट शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.