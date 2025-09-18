New Flight: विंटर सीजन में भोपाल से इस शहर के लिए नई फ्लाइट शुरू

New Flight From Bhopal : भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विंटर सीजन में इस बार बेंगलुरु के लिए नई उड़ान सेवा शुरु हो गई है। इसके अलावा लखनऊ, गोवा और कोलकाता के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। भोपाल से रायपुर के लिए चल रही फ्लाइट 20 सितंबर से रोजाना उपलब्ध होगी। अभी यह सेवा सप्ताह में केवल तीन दिन ही चलती है।
इसी तरह अहमदाबाद के लिए अब 21 सितंबर से सुबह की फ्लाइट भी शुरू होगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट सेवाएं शुरू की हैं। मंगलवार को दिल्ली से आई 6ई 2172 नई फ्लाइट में 110 यात्री भोपाल पहुंचे वहीं, 6-ई 2587 से 105 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी तरह नई फ्लाइट 6ई 368 में बेंगलुरु से 100 यात्री भोपाल आए और फ्लाइट 6-ई 393 से 113 यात्री रवाना हुए।
एयरपोर्ट पर बुधवार को यात्री सेवा दिवस मनाया गया। सांसद आलोक शर्मा, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी सहित अन्य ने यात्रियों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया।