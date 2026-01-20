20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, फिर पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड

New Weather System : मौजूदा समय में प्रदेश के अदिकतर क्षेत्रों में बादल छाने से ठंड में राहत मिली है। रात का पारा बढ़ने से कई शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा है। लेकिन, माह के आखिरी हफ्ते में एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने का अनुमान है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 20, 2026

New Weather System :

एक्टिव हो रहा नया सिस्टम (Photo Source- Patrika)

New Weather System :मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते बादल छाए हुए हैं। इसी के चलते बड़े इलाके में फिलहाल कड़ाके की ठंड राहत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीती दो रातों में राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन, आगामी संभावनाओं पर गौर करें तो माह के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

आपको बता दें कि, मौजूदा समय में प्रदेश के नजदीक दो मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इनकी वजह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। बीती रात प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान कटनी जिले का करौंदी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आगे की चेतावनी

फिलहाल, ठंड से राहत है, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि, जनवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव सिस्टम के जाने के बाद ठंड फिर से बढ़ सकती है। नया दौर तेज सर्दी का होने की ज्यादा संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

प्रदेश के बड़े शहरों का मौसम

-इंदौर में 8.2 डिग्री
-भोपाल में 10.6 डिग्री
-ग्वालियर में 10.8 डिग्री
-उज्जैन में 10 डिग्री
-जबलपुर में 13.8 डिग्री

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, फिर पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस मामले में SIT गठित, कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं एक्सपोज

Bhopal Slaughter House Case
भोपाल

मदरसे के पास पार्किंग को लेकर महिला को घसीटकर पीटा, एक्शन मोड में मंत्री सारंग

MP News Kalpana Nagar Madarsa Parking Dispute Woman Assaulted Video Viral
भोपाल

Ladli Behna Yojana- लाड़ली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, 1-1 लाख रुपए देने की तैयार हो रही योजना

ladli-behna-yojana
भोपाल

पॉवर सेफ बन रहा एमपी का यह शहर, युद्ध हो या आए भूकंप-नहीं जाएगी बिजली

Jabalpur becoming power safe with electrical islanding
भोपाल

एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 35 लाख तक का कैशलेस बीमा, बजट में मिल सकती है मंजूरी

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.