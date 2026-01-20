पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, फिर पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड

एक्टिव हो रहा नया सिस्टम (Photo Source- Patrika)
New Weather System :मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते बादल छाए हुए हैं। इसी के चलते बड़े इलाके में फिलहाल कड़ाके की ठंड राहत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीती दो रातों में राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन, आगामी संभावनाओं पर गौर करें तो माह के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
आपको बता दें कि, मौजूदा समय में प्रदेश के नजदीक दो मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इनकी वजह से कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। बीती रात प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान कटनी जिले का करौंदी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
फिलहाल, ठंड से राहत है, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि, जनवरी के आखिरी हफ्ते में पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव सिस्टम के जाने के बाद ठंड फिर से बढ़ सकती है। नया दौर तेज सर्दी का होने की ज्यादा संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
-इंदौर में 8.2 डिग्री
-भोपाल में 10.6 डिग्री
-ग्वालियर में 10.8 डिग्री
-उज्जैन में 10 डिग्री
-जबलपुर में 13.8 डिग्री
