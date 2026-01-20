पश्चिमी हिमालय पर एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, फिर पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड

New Weather System :मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के चलते बादल छाए हुए हैं। इसी के चलते बड़े इलाके में फिलहाल कड़ाके की ठंड राहत है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीती दो रातों में राज्य के न्यूनतम तापमान में औसतन 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन, आगामी संभावनाओं पर गौर करें तो माह के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है।