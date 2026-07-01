घरों में नहीं होगी ‘वोल्टेज’ और ‘ट्रिपिंग’ की समस्या, भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

दरअसल, रात के समय जब बिजली के बड़े उपभोक्ता जिसमें उद्योग से लेकर कृषि व अन्य उपयोग के लिए बिजली ली जाती है तो ओवरलोड की स्थिति बनती है और ट्रिपिंग व लो वॉल्टेज की समस्या बनती है। इस स्थिति में पारंपरिक कैपेसिटर बैंक कम वोल्टेज होने पर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जबकि आधुनिक सौर इनवर्टर रात के समय और बिना धूप के भी ग्रिड को स्थिरता यानि रिएक्टिव पावर सपोर्ट दे सकते हैं। प्लांट के स्मार्ट इन्वर्टर लाइन में बिजली के ओवरलोड में संतुलन बनाकर वॉल्टेज व आपूर्ति सतत बनाए रखेंगे। लाइन में करंट 97 फीसदी से कम व 103 फीसदी से अधिक नहीं होगा ये सौर प्लांट के स्मार्ट इन्वर्टर रिएक्टर पॉवर तकनीक से बैलेंसिंग शुरू कर देंगे।