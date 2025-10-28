एमपी में बड़ी कार्रवाई, निर्माण में गड़बड़ी पर जीएम और एजीएम को नोटिस, कंपनियां भी दोषी

Bhopal Bypass- मध्यप्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गड़बड़ी उजागर होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में भोपाल बायपास की सड़क धंसने के मामले की जांच रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों और निर्माण कंपनियों की लापरवाही की बात सामने आई है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) की इस जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गलत डिजाइन और लापरवाही के कारण यह रोड धंसी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर MPRDC की जनरल मैनेजर यानि जीएम सोनल सिन्हा और एजीएम संजीव जैन को नोटिस जारी कर सफाई मांगी गई है। दोषी कंपनियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है।