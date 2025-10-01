Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बेनकाब हुआ ‘ऑनलाइन सट्टा रैकेट’, महादेव ऐप से रुद्र का कनेक्शन, होंगे बड़े खुलासे!

MP News: ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा होने के बाद अब पुलिस को शक है कि प्रतिबंधित महादेव ऐप चलाने वाला नेटवर्क ही रुद्र ऐप के पीछे हो सकता है। दोनों ऐप के नाम भगवान शिव से जुड़े होने के कारण भी यह शक है। पुलिस को आशंका है कि रुद्र ऐप, महादेव सिंडिकेट के डिजिटल सट्टेबाजी साम्राज्य का नया रूप ले सकता है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 01, 2025

Bhopal Rudra Betting App

Bhopal Rudra Betting App

MP News: ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा होने के बाद अब पुलिस को शक है कि प्रतिबंधित महादेव ऐप(Mahadev Satta App) चलाने वाला नेटवर्क ही रुद्र ऐप के पीछे हो सकता है। दोनों ऐप के नाम भगवान शिव से जुड़े होने के कारण भी यह शक है। पुलिस को आशंका है कि रुद्र ऐप, महादेव सिंडिकेट के डिजिटल सट्टेबाजी साम्राज्य का नया रूप ले सकता है। इस मामले में जांच करने वाली पुलिस टीम इसका सरगना और करोड़ों रुपए की मनी ट्रेल को तलाशने पर फोकस कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं।

क्रिकेट मैच के दौरान हुआ खुलासा

भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने रविवार को एशिया कप क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। शुरू में मीनाल इलाके में कार से काम कर रहे दो युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप और एटीएम कार्ड मिले।

आरोपियों के पास से यह बरामद

छापे में पुलिस ने 40 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, पांच लैपटॉप, 177 एटीएम कार्ड, 180 बैंक अकाउंट, वाई-फाई राउटर, दो कार, 3.54 लाख रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन और करीब 50 लाख रुपये का सामान जब्त किया। इसके अलावा 15 लाख रुपये ऑनलाइन खातों में फ्रीज किए गए, जबकि जब्त रजिस्टर में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का रेकॉर्ड मिला।

छत्तीसगढ़ से जुड़ा है गिरोह

पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अरुण वर्मा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का पुराना बुक्की भी शामिल है। वह पहले महादेव ऐप नेटवर्क के लिए काम कर चुका है। मंडीदीप में प्राइवेट नौकरी करने वाले अपने साले दिगेश्वर प्रसाद वर्मा के साथ मिलकर उसने भोपाल में कॉल सेंटर शुरू किया था। इस गिरोह में छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा और शहडोल के साथी भी शामिल हैं। इसके पहले भी महादेव ऐप रैकेट ने पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर इसके सरगनाओं से आर्थिक संबंध होने के आरोप लगे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भोपाल में पकड़ा गया यह रैकेट दरअसल रुद्र ऐप नेटवर्क(Bhopal Rudra Betting App) का ही हिस्सा है, जो देशभर में फैला है।

ये भी पढ़ें

मध्यप्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित, देखें लिस्ट
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 08:49 am

Published on:

01 Oct 2025 08:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बेनकाब हुआ ‘ऑनलाइन सट्टा रैकेट’, महादेव ऐप से रुद्र का कनेक्शन, होंगे बड़े खुलासे!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूरत की तर्ज पर भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे बन सकते हैं 70 से अधिक स्पोर्ट्स सेंटर

sports centres built under flyovers in Bhopal
भोपाल

आंधी-ताबड़तोड़ बारिश के साथ होगी मानसून की विदाई, चार दिन तक आंधी-बारिश की चेतावनी

MP Weather heavy rain alert
भोपाल

एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

IAS TRANSFER
भोपाल

एमपी में ओबेरॉय ग्रुप ने बनाई भव्य फाइव स्टार होटल, जल्द होगा शुभारंभ

Oberoi Rajgarh Palace five-star hotel in Khajuraho will be inaugurated soon
भोपाल

एमपी में चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, काम में लापरवाही करना भारी पड़ा

Four officers suspended in MP for negligence in work
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.