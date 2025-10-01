बेनकाब हुआ ‘ऑनलाइन सट्टा रैकेट’, महादेव ऐप से रुद्र का कनेक्शन, होंगे बड़े खुलासे!

पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अरुण वर्मा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का पुराना बुक्की भी शामिल है। वह पहले महादेव ऐप नेटवर्क के लिए काम कर चुका है। मंडीदीप में प्राइवेट नौकरी करने वाले अपने साले दिगेश्वर प्रसाद वर्मा के साथ मिलकर उसने भोपाल में कॉल सेंटर शुरू किया था। इस गिरोह में छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा और शहडोल के साथी भी शामिल हैं। इसके पहले भी महादेव ऐप रैकेट ने पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर इसके सरगनाओं से आर्थिक संबंध होने के आरोप लगे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भोपाल में पकड़ा गया यह रैकेट दरअसल रुद्र ऐप नेटवर्क(Bhopal Rudra Betting App) का ही हिस्सा है, जो देशभर में फैला है।