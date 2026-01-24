भोपाल में 4 अवैध कॉलोनियां ढहाईं, जेसीबी चलते ही मची खलबली

Huzur- एमपी की राजधानी भोपाल में शनिवार को अवैध कॉलोनियों को सख्ती से ढहा दिया गया। राजधानी में 4 अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चली। प्रशासन की सख्ती से खलबली मच गई। हुजूर तहसील में ईंटखेड़ी में पनप रही कॉलोनियों के अवैध निर्माण, गेट-शेड तोड़ दिए गए और जेसीबी से सड़कें भी उखाड़ दीं। अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया।