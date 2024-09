बीजेपी में शामिल होने पर छिंदवाड़ा में फिर मचा बवाल, कमलनाथ के सामने ही विरोधी की जोरदार पिटाई

भोपाल•Sep 20, 2024 / 04:57 pm• deepak deewan

Parasia MLA Sohanlal Valmiki clashed with District Panchayat President in front of Kamal Nath in Chhindwara लोकसभा चुनावों के दौरान कमलनाथ के अपने तत्कालीन सांसद पुत्र नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जाने की खूब अटकलें लगाई गई थीं। टीवी चैनलों पर लगातार कई दिनों यह प्रहसन चलता रहा था। कमलनाथ और नकुलनाथ की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई फोटो भी वायरल हुईं। वे बातें लोग भूले भी नहीं होंगे कि बीजेपी में शामिल होने की बात पर छिंदवाड़ा में एक बार फिर बवाल मच गया। कमलनाथ के सामने ही उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। एक गुट ने विरोधी नेता की जमकर कुटाई की।