11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Guideline: आवंटन के बाद ‘प्लॉट निर्माण’ जरूरी, 400 लोगों को मिला नोटिस

MP News: तीन साल की समय सीमा पूरी होने के बाद अब बीडीए ने इन्हें नोटिस दिया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल विकास प्राधिकरण से प्लॉट लेने के बाद लोग बेफिक्र हो गए हैं। अब इनके ये प्लॉट दिक्कत में आ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीडीए के नियमों के अनुसार आवंटन के तीन साल में प्लॉट पर निर्माण जरूरी है। करीब 400 ऐसे भूखंडधारी हैं जो बेफिक्री में हैं। तीन साल की समय सीमा पूरी होने के बाद अब बीडीए ने इन्हें नोटिस दिया है।

अब तक प्लॉट खाली क्यों हैं, इसका उचित जवाब नहीं देंगे तो फिर आवंटन भी निरस्त हो सकता है। बीडीए शहर में 10000 से अधिक भूखंड का विक्रय कर चुका है।

ये भी पढ़ें

‘तिरंगा यात्रा’ में शामिल होंगे CM मोहन यादव, बंद रहेंगे शहर के कई रास्ते
ग्वालियर
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

यहां खाली प्लॉट

-एयरोसिटी में 40 फीसदी प्लॉट खाली है।

-मिसरोद फेज एक व दो में 60 फीसदी प्लॉट पर निर्माण नहीं हुए। पूरा क्षेत्र ही खाली नजर आता है।

-विद्यानगर फेस दो में प्लॉट आवंटित, लेकिन निर्माण नहीं हुआ।

-गोंदरमऊ में राजाभोज आवासीय परिसर में 50 फीसदी प्लॉट खाली।

-बर्रई योजना में आवंटित प्लॉट में से अधिकतम नहीं बने हैं।

ये हो सकती कार्रवाई

-प्लॉट मालिक पर जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क वसूली की कार्रवाई। यह शुल्क प्लॉट की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत है।

-छूट की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध होता है जो पेनल्टी के साथ इसे दिया जा सकता है।

-नोटिस के बाद उचित जवाब नहीं देने व निर्माण शुरू नहीं करने पर भूखंड को वापस प्राधिकरण अधिकार में ले सकता है।

इसलिए 3 साल का नियम

कॉलोनी में तय समय पर विकास हो, इसलिए यहां प्लॉट पर मकान-दुकान बनना जरूरी है। खाली प्लॉट होने से आसपास के क्षेत्र में खालीपन लगता है और कॉलोनी का तय स्वरूप नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, यहां अराजकता, गंदगी और अन्य परेशानी की स्थिति बनती है।

तय समय पर निर्माण कराने हमारी टीम काम करती है। नियम प्रक्रिया तय है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाती है।- संजीव सिंह, प्रशासक, बीडीए

ये भी पढ़ें

2 लाख ‘सरकारी शिक्षकों’ की नहीं होगी पदोन्नति ! बिगड़ेगी सीआर
भोपाल
(फोटो सोर्स: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Guideline: आवंटन के बाद ‘प्लॉट निर्माण’ जरूरी, 400 लोगों को मिला नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.