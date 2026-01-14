Ladli Behna Yojana- एमपी में लाड़ली बहनों की 32 वीं किस्त अटकी, 15 को नहीं मिलेंगे पैसे, आया बड़ा अपडेट

लाड़ली बहनों को 15 को नहीं मिलेंगे पैसे- demo pic
Ladli Behna Yojana- मध्यप्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा महिलाएं 15 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहीं थीं। इस दिन उनके खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि डाली जानी थी। सीएम मोहन यादव का नर्मदापुरम जिले के माखननगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां वे लाड़ली बहनों को भी राशि अंतरित करनेवाले थे। अब उनका कार्यक्रम टल गया है जिससे योजना की पात्र महिलाओं का इंतजार भी बढ़ गया है। आधिकारिक जानकारी के अनसार सीएम मोहन यादव अब 15 जनवरी की बजाए 16 जनवरी को माखननगर जाएंगे। ऐसे में लाड़ली बहनों की 32 वीं किस्त भी अटक गई है। उन्हें अब एक दिन बाद ही योजना के पैसे मिल सकेंगे।
माखननगर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कार्यक्रम सांदीपनि विद्यालय के पास के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर जहां सीएम के लिए विशाल मंच बनाया गया है वहीं लोगों के बैठने के लिए बड़ा डोम भी लगाया जा रहा है। सीएम मोहन यादव यहां अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। उनका माखननगर में रोड शो भी होगा।
सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में करीब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। वे लाड़ली बहना योजना में प्रदेशभर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम मोहन यादव, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर माखननगर में नवनिर्मित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे। 101 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भी करेंगे।
सीएम मोहन यादव का माखननगर दौरा 15 जनवरी को निर्धारित था और प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां भी कर ली थीं लेकिन ऐनवक्त पर इसमें बदलाव हो गया। अब वे 16 जनवरी को यहां आएंगे। सीएम मोहन यादव दोपहर 1 बजे हेलिकॉप्टर से माखननगर पहुंचेंगे। शेष कार्यक्रम पूर्ववत रहेंगे।
सीएम मोहन यादव का माखननगर दौरा एक दिन खिसक जाने से लाड़ली बहनों की राशि भी एक दिन के लिए टल गई है। अब उन्हें योजना का पैसा 15 जनवरी की बजाए 16 तारीख को मिलेगा।
इस बीच सीएम के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कलेक्टर सोनिया मीना व एसपी सांई कृष्णा थोटा ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाहनों के लिए तहसील ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
