Ladli Behna Yojana- एमपी में लाड़ली बहनों की 32 वीं किस्त अटकी, 15 को नहीं मिलेंगे पैसे, आया बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana- मध्यप्रदेश की सवा करोड़ से ज्यादा महिलाएं 15 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहीं थीं। इस दिन उनके खातों में लाड़ली बहना योजना की राशि डाली जानी थी। सीएम मोहन यादव का नर्मदापुरम जिले के माखननगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां वे लाड़ली बहनों को भी राशि अंतरित करनेवाले थे। अब उनका कार्यक्रम टल गया है जिससे योजना की पात्र महिलाओं का इंतजार भी बढ़ गया है। आधिकारिक जानकारी के अनसार सीएम मोहन यादव अब 15 जनवरी की बजाए 16 जनवरी को माखननगर जाएंगे। ऐसे में लाड़ली बहनों की 32 वीं किस्त भी अटक गई है। उन्हें अब एक दिन बाद ही योजना के पैसे मिल सकेंगे।