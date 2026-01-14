एमपी में सरकारी टीचर बनते ही बदली पत्नी, पति से मांगा तलाक

भोपाल से लगे एक गांव में रहने वाले पति-पत्नी का ये मामला है। पति-पत्नी की पहचान उजागर न हो इसे ध्यान में रखते हुए खबर में उनके परिवर्तित नाम दिए जा रहे हैं। मुकेश कुमार (बदला हुआ नाम) पेशे से किसान हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी दिव्या (बदला हुआ नाम) को स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड कराया। इतना ही नहीं भोपाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी कराई। लेकिन अब जब दिव्या सरकारी शिक्षक बन गई है तो वो पति मुकेश कुमार के साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस करने लगी है इसलिए वो पति के साथ नहीं रहना चाहती और तलाक के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों की काउंसलिंग की जा रही है।