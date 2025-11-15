Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये…

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment:  21वीं किस्त का लाभ मध्यप्रदेश सहित देशभर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलने वाला है। जानिए किसानों के खाते में कब आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये..।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 15, 2025

PM Kisan Yojana 21st Installment

PM Kisan Yojana 21st Installment इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये...

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शामिल है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। अब किसानों के खातें में योजना की 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) ट्रांसफर की जाएगी।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को योजना से जुड़े देशभर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी कि गई थी। अब 3 महीने का समय में बीत चुका है। ऐसे में करोड़ों किसान 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि, केंद्र सरकार 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेगी। 21वीं किस्त का लाभ मध्यप्रदेश सहित देशभर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलने वाला है। इस किस्त के लिए सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • आवेदक मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हो
  • वे किसान, जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो
  • दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो
  • आवेदक किसान के पास आधार कार्ड हो
  • बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है
  • पीएम किसान के लिए फार्मर आइडी अनिवार्य

Published on:

15 Nov 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / PM Kisan Yojana: इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये…

