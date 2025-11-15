BJP: संगठनात्मक गतिविधियां तेज, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लता उन पदाधिकारियों में हैं, जिन्हें दोबारा संगठन ने प्रदेश समिति में रखा है। महामंत्री पद मिलने पर सांसद लता वानखेड़े उज्जैन पहुंची थीं। वहां नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव से मुलाकात की थी। कैलाश के करीबी सुरेंद्र शर्मा को राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सागर संभाग प्रभारी बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। उधर, राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा भी कभी भी की जा सकती है, क्योंकि सीएम हाउस में गुरुवार को दिग्गजों के गिले-शिकवे दूर कर सहमति बना ली गई है।