मंत्री की सरकारी गाड़ी पर भाई ने काटा केक, दोस्तों संग की पार्टी, देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कार के बोनट पर केक रखकर काट रहे हैं। अनिल अहिरवार अपने दोस्तों के साथ हरियाणा के एक होटल के सामने खड़े हैं और केक काट रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति कहता सुनाई देता है कि यह केक अनिल भाई की तरफ से काटा जा रहा है। साथ ही वीडियो में यह स्पष्ट किया गया कि यह वीडियो हरियाणा का है।