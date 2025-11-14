Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

मंत्री की सरकारी गाड़ी पर भाई ने काटा केक, दोस्तों संग की पार्टी, देखें वीडियो

MP News: राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार की कार पर भाई ने दोस्तों संग केक काटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल...देखें वीडियो।

छतरपुर

image

Avantika Pandey

Nov 14, 2025

State Minister Dilip Ahirwar

State Minister Dilip Ahirwar राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार की कार पर भाई ने दोस्तों संग केक काटा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार की सरकारी कार पर केक काटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में मंत्री के छोटे भाई अनिल अहिरवार को हरियाणा में दोस्तों के साथ मध्य प्रदेश शासन लिखी कार (रूक्क04सीटी0504) पर केक काटते देखा जा सकता है। यह वीडियो गुरुवार को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया।

मंत्री के भाई ने हरियाणा में दोस्तों संग काटा केक

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग कार के बोनट पर केक रखकर काट रहे हैं। अनिल अहिरवार अपने दोस्तों के साथ हरियाणा के एक होटल के सामने खड़े हैं और केक काट रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति कहता सुनाई देता है कि यह केक अनिल भाई की तरफ से काटा जा रहा है। साथ ही वीडियो में यह स्पष्ट किया गया कि यह वीडियो हरियाणा का है।

राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने दी प्रतिक्रिया

इस मामले पर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि इस समय वे वृंदावन में हैं और उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। मंत्री ने कहा कि वे इस मामले की जानकारी जुटाएंगे।

