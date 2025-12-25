पंचायत विकास के लिए सागर संभाग को मिले 1206 करोड़, लेकिन 40 प्रतिशत से भी कम राशि हो सकी खर्च

इन प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों का सीधा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। कई गांवों में सडक़ें अधूरी पड़ी हैं, पेयजल योजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं, नालियां और सामुदायिक भवन वर्षों से अधूरे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजनाओं की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन काम शुरू होने में सालों लग जाते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अनुमोदन, टेंडरिंग और भुगतान प्रक्रियाओं को समयबद्ध और पारदर्शी नहीं बनाया जाता, तब तक पंचायत विकास योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगी। पंचायत और जिला स्तर पर तकनीकी क्षमता बढ़ाने, नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई जा रही है.