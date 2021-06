मध्यप्रदेश में टीकाकरण के आंकड़ों को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

भोपाल. 21 जून को मध्य प्रदेश में हुए महावैक्सीनेशन अभियान में प्रदेश सरकार ने राष्ठ्रीय स्तर पर कार्तिमान बनाने का दावा किया है। प्रदेश में हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने आंकड़ों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नई दिल्ली से वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं।

एक तरफ मध्य प्रदेश में रेकॉर्ड वैक्सीनेशन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गदगद दिखाई दे रहे हैं तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे अभियान के बाद सामने आए आंकड़ों पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है। एक दिन 17 लाख टीके लगते हैं जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ सौ टीके लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि यह करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है।

Madhya Pradesh vaccination trend last 3 days:

20th June: 692

21st June: 16.93 lakhs

22nd June: 4842



Who are we trying to fool?