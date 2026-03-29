MP Weather: प्री-मानसून दिखाएगा तेवर ! 31 जिलों में तेज बारिश अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार लगातार मौसम बदलने का कारण पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) है। अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 29 से 31 मार्च के बीच सबसे मौसम पलटेगा। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। इन दो महीने के अंदर ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग भी गर्म रहेंगे।