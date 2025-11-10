3 दिसंबर को छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और ऑफिस

फोटो सोर्स: पत्रिका
Public Holiday: एमपी के भोपाल शहर में लोगों को 3 दिसंबर दिन बुधवार को छुट्टी मिलने वाली है। ये अवकाश भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) 1984 में घटी थी, और हर साल इस दिन को याद करते हुए स्थानीय अवकाश दिया जाता है।
इस दिन ऑफिस, स्कूल-कॉलेज सब बंद रहेंगे। यह अवकाश केवल भोपाल शहर के लिए है। यानी, जिला मुख्यालय के ऑफिस बंद रहेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस खुले रहेंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में दर्ज भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) को लेकर ये स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।
दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक त्रासदी भोपाल शहर ने सन 1984 में 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात में झेली थी। भोपाल गैस कांड एक ऐसा औद्योगिक हादसा था जिसकी पीड़ा लाखों लोगों ने झेली। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 और 3 दिसंबर की रात में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हो गई थी। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने से लाखों व्यक्ति प्रभावित हुए थे और करीब 3800 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी।
