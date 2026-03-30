एमपी के 12 जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश, अलर्ट जारी

वहीं, अब सूबे के 12 जिलों में सोमवार को मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के इन जिलों में हल्की बारिश के साथ, तेज हवा चलने और गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि, प्रदेश और आसपास सात मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बना प्रेरित चक्रवात प्रदेश के मौसम को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है।