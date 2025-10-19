लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, ‘हमारी लड़की हमारा कहना न माने तो उसकी टांगे..’

Sadhvi Pragya statement : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिह ठाकुर अपने काम से ज्यादा बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। साध्वी ठाकुर ने कहा कि, 'हमारी लड़की अगर हमारा कहना नहीं मानती, अगर लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना।'