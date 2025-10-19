Patrika LogoSwitch to English

लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, ‘हमारी लड़की हमारा कहना न माने तो उसकी टांगे..’

Sadhvi Pragya statement : लव जिहाद पर बयान देकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों पर बयान दिया कि, अगर 'लड़की आपका कहना न माने तो उसकी टांगे तोड़ दो...।' बयान का वीडियो तेजी से वायरल।

भोपाल

Oct 19, 2025

Sadhvi Pragya statement

लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान (Photo Source- Video Screenshot)

Sadhvi Pragya statement : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिह ठाकुर अपने काम से ज्यादा बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। साध्वी ठाकुर ने कहा कि, 'हमारी लड़की अगर हमारा कहना नहीं मानती, अगर लड़की किसी विधर्मी के यहां जाने का प्रयास करती है तो उसकी टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना।'

प्रज्ञा ठाकुर ने आगे कहा कि, 'जो संस्कारों को नहीं मानती हैं। बातों से नहीं मानती तो उसे प्रताड़ना भी देनी पड़ती है। अपनी संतान है उसे मारना पड़े तो पीछे मत हटना। अब साध्वी का यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बयान के बाद छिड़ी सामाजिक बहस

साध्वी प्रज्ञा यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे ये भी कहा कि, 'माता-पिता का लक्ष्य बेटी के भले के लिए होता है और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए परिवार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। साध्वी के इस बयान ने एकबार फिर सामाजिक बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे महिला अधिकारों और कानून की अवहेलना मान रहे हैं, जबकि उनकी बातों के समर्थक इसे संस्कारों की रक्षा के रूप में देख रहे हैं।

Published on:

19 Oct 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, 'हमारी लड़की हमारा कहना न माने तो उसकी टांगे..'

