SBI is giving the cheapest loan in just 45 minutes, EMI for 6 months is not even a hassle : SBI दे रहा है सबसे सस्ता लोन वो भी सिर्फ 45 मिनट में, 6 माह तक EMI का भी झंझट नहीं

भोपाल/ मध्य प्रदेश समेत देशभर को कोरोना वायरस के चलते सतर्कता के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। लंबे समय से अपने घरों में रहने के कारण बड़ी आबादी के सामने आजीविका का संकट खड़ा होने लगा है, रोज़ी-रोज़गार हैं नहीं। ऐसे में कई लोगों को अब पैसों की जरूरत पड़ने लगी है और समस्या ये है कि, पैसों की व्यवस्था करें कहां से। ऐसे में आप घबराएं नहीं। क्योंकि, देश के सबसे बड़े सरकारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए इमरजेंसी लोन पेश किया है। लोन लेने के लिए आपको अपने घर से निकलने की भी जरूरत नहीं, बल्कि आप घर बैठे ही सिर्फ 45 मिनट में लोन लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं।



6 महीने तक EMI के झंझट से छुटकारा

सबसे खास बात ये है कि, एसबीआई द्वारा दिये जा रहे इसइमरजेंसी लोन लेने के बाद आपको शुरुआत के करीब छह महीने तक मासिक किस्त यानी ईएमआई देना भी लाज़मी नहीं होगा। यानी आप अगर मई के महीने में एसबीआई से इमरजेंसी लोन लेते हैं, तो आपको अक्टूबर तक ईएमआई का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी ईएमआई छह महीने के बाद ही शुरू होगी।



सिर्फ SBI ग्राहकों को ही मिल सकता है इमरजेंसी लोन

एसबीआई के इमरजेंसी लोन सुविधा उसके ही ग्राहकों के लिए दी जा रही है। इसके तहत अन्य बैंक के ग्राहकों को सस्ता और फटाफट लोन नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसबीआई की ओर से अपने ग्राहकों को सबसे सस्ता 10.50 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा, जो फिलहाल देश के किसी भी बैंक द्वारा पर्सनल लोन पर लिये जा रहे ब्याज से काफी कम है।



इस तरह करें इमरजेंसी लोन के लिए आवेदन

इमरजेंसी लोन पाने के लिए एसबीआई के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड नंबर से PAPL लिखें, इसके बाद स्पेस छोड़कर अपना एकाउंट नंबर के आखिरी 4 अंक लिख दें और फिर उसे 567676 पर मैसेज कर दें। आपकी ओर से मैसेज भेजने से कुछ देर के भीतर आपके पास एक मैसेज आएगा, जो ये बताएगा कि, आप इमरजेंसी लोन पाने के पात्र हैं या नहीं। अगर आपके पास पलटकर मैसेज आता है, जो आपको लोन लेने के लिए योग्य बताता है, तो आपको इसके आगे चार प्रोसेस फॉलो करने होंगे। इसके बाद एसबीआई के एप में अवेल नाऊ (Avail Now) पर क्लिक करना होगा, यहां आपके सामने समयावधि और रकम से संबंधित जानकारी दिखेगी। जिसे सिलेक्ट करके आपको अपने लिए चुनना है।स्टेप्स फॉलो करते ही आपके बैंक में रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालते ही पैसा आपके खाते में होगा।