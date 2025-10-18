School education: शहरी स्कूलों के लिए खेल, पहले पोस्टिंग दी फिर सूची कर दी निरस्त, अब नए सिरे से काउंसलिंग

राजधानी के 13 स्कूल कमला नेहरू सांदीपनी स्कूल में मर्ज हुए हैं। ऐसे में इन स्कूलों के शिक्षकों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इसकी प्रक्रिया 13 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। कलेक्टर ने शिक्षकों के नए स्कूलों को मंजूरी भी दे दी। बाद में विभाग ने इसे निरस्त करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग के आदेश जारी किए हैं। इसका पहला चरण 15 अक्टूबर को पूरा हो गया है।