100 से ज्यादा कॉलोनियों को मिलेंगे ‘सीवेज कनेक्शन’, बनेंगे 10 हजार चैंबर

बहुप्रतिक्षित कोलार समर्पित स्टेडियम मिलने के साथ ही कटारा बर्रई, बैरागढ़ में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कोलार में 16 एकड़ जमीन पर नया रामलीला मैदान बनकर तैयार किया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कटरा में 29 करोड रुपए की लागत से निर्मित कटारा हिल्स सांदीपनी स्कूल का शुभारंभ किया गया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार डेवलपमेंट के एक साथ 194 करोड रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं, इससे शहर में नया इकोनॉमिकल जोन तैयार होगा।