शिवराज का पलटवार: मौत का उत्सव मना रही कांग्रेस, क्या कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी सोनिया गांधी?

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ (kamal nath) अपने उन बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश में एक लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। जबकि भारतीय कोरोना के बयान पर भी उनके खिलाभ भाजपा (bjp) ने मोर्चा खोल दिया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने सोमवार को कमलाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भी कांग्रेस मौत का उत्सव मना रही है। चौहान ने कहा कि कमलनाथजी जवाब देना पड़ेगा।

While we're busy serving people, Congress is ready to ignite fire. Kamal Nath has to answer this. It is the time to fight together & you are busy celebrating deaths: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/C9IGuO1mMK