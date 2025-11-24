‘जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते…मैं चैन से नहीं बैठूंगा’, मासूम से दुष्कर्म पर भड़के ‘शिवराज सिंह चौहान’

Shivraj Singh Chouhan: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में 6 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने आरोपी अपने साथ जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद गंभीर हालत में नाबालिग को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। इधर, गुस्साए ग्रामीणों ने भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर चक्काजाम कर दिया और शनिवार को दिनभर गौहरगंज का बाजार बंद रखा। इधर, शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जो आरोपी है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।