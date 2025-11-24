‘जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते…मैं चैन से नहीं बैठूंगा’, मासूम से दुष्कर्म पर भड़के ‘शिवराज सिंह चौहान’

Shivraj Singh Chouhan: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में 6 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने आरोपी अपने साथ जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद गंभीर हालत में नाबालिग को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। इधर, गुस्साए ग्रामीणों ने भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर चक्काजाम कर दिया और शनिवार को दिनभर गौहरगंज का बाजार बंद रखा। इधर, शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जो आरोपी है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मासूम बेटी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से मन व्यथित और अत्यंत आक्रोशित है। इस मामले में आज मैंने केंद्रीय चिकित्सालय,भोपाल पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवारजनों को दिलासा दी कि हम मजबूती से साथ खड़े हैं और न्याय जरूर दिलाएंगे।
आगे केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा कि बेटी के उपचार में कोई कमी न रहे और समुचित इलाज की व्यवस्था हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है। साथ ही प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जो आरोपी है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
इधर, पूर्व सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए। जिससे पीड़िता के साथ जल्द से जल्द न्याय हो सके। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
