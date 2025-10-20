एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, किस्से कहानियों में बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की बातें

Shivraj Singh will reveal new things about his private and public life (फोटो सोर्स :@ChouhanShivraj)
Shivraj singh - एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी खूब सक्रिय हैं। वे सोशल मीडिया में भी लगातार एक्टिव बने रहते हैं। शिवराजसिंह खासतौर पर एक्स हेंडल पर राजनैतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी बातें व फोटो-वीडियो शेयर करते हैं। कई बार पारिवारिक फोटो-वीडियो भी साझा करते हैं। कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अब लोगों से लगातार व जीवंत जुड़ाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए एक नई वेबसाइट शुरु करने का ऐलान किया है। शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि यहां लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट पर वे अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के संबंध में किस्से कहानियों के रूप में विस्तार से बताएंगे।
केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सोमवार को अपने एक्स हेंडल पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीपावली के शुभ अवसर पर आम लोगों से संवाद के लिए एक नया माध्यम शुरू किया है। नई वेबसाइट http://Shivrajsinghchouhan.co.in प्रारंभ की है।
पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि 'मामा के घर' जैसा आत्मीय ठिकाना है। उन्होंने बताया कि यहां लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि वेबसाइट पर मध्यप्रदेश के 'बीमारू से विकसित' बनाने कहानी के साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जान सकेंगे।
कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहा ने लोगों से वेबसाइट पर Visit करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वेबसाइट के माध्यम से बस एक क्लिक से मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। इससे महत्वपूर्ण खबरें, प्रेस रिलीज, फोटो या वीडियो प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा।
वेबसाइट प्रारंभ करने के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
प्रिय बहनों-भाइयों, भांजे-भांजियों, आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं हर माध्यम से जुड़ सकूं। आपसे संवाद कर सकूं।
आज दीपावली के शुभ अवसर पर अब संवाद के लिए हम एक नया माध्यम शुरू कर रहे हैं, और वो है हमारी वेबसाइट
http://Shivrajsinghchouhan.co.in यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि यह 'मामा के घर' जैसा आत्मीय ठिकाना है। यहां आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा सहित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। मध्यप्रदेश के 'बीमारू से विकसित' बनाने कहानी के साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जान सकेंगे।
वेबसाइट के माध्यम से कोई सुझाव देना हो या मेरे साथ वृक्षारोपण करना हो, महत्वपूर्ण खबरें/प्रेस रिलीज/फोटो/या वीडियो प्राप्त करना हो, इससे अब संपर्क और भी आसान हो जाएगा। बस एक क्लिक की जरूरत है और मैं आपसे जुड़ जाऊंगा।
आइये, सेवा और संवाद के इस सेतु से जुड़ें। वेबसाइट पर Visit जरूर करें।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग