एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, किस्से कहानियों में बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ की बातें

Shivraj singh - एमपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी खूब सक्रिय हैं। वे सोशल मीडिया में भी लगातार एक्टिव बने रहते हैं। शिवराजसिंह खासतौर पर एक्स हेंडल पर राजनैतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी बातें व फोटो-वीडियो शेयर करते हैं। कई बार पारिवारिक फोटो-वीडियो भी साझा करते हैं। कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अब लोगों से लगातार व जीवंत जुड़ाव के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इसके लिए एक नई वेबसाइट शुरु करने का ऐलान किया है। शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि यहां लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। वेबसाइट पर वे अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के संबंध में किस्से कहानियों के रूप में विस्तार से बताएंगे।