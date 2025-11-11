SIR : अगर ये स्थिति रही तो बड़ी संख्या में कट जाएंगे मतदाताओं के नाम, जानें कारण

SIR : मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण में 2003 की सूची से मैपिंग में मध्य प्रदेश में भोपाल जिला सबसे पीछे है। बीएलओ मैपिंग कार्य और फार्म ले लिए, लेकिन फील्ड में उतरे ही नहीं। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीते एक सप्ताह में महज 22.18 फीसदी मतदाताओं की ही मैपिंग की जा सकी। 50 फीसदी से अधिक ऐसे हैं, जिनके पास अब तक बीएलओ पहुंचे ही नहीं हैं। अगर सही मैपिंग नहीं हुई और फार्म जमा नहीं कराए गए तो सूची बड़ी संख्या में नाम कटने की आशंका है। मैपिंग कार्य में भोपाल पांचवें नंबर पर है।