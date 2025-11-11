SIR : अगर ये स्थिति रही तो बड़ी संख्या में कट जाएंगे मतदाताओं के नाम, जानें कारण

भोपाल में SIR की स्थिति (Photo Source- Patrika)
SIR : मतदाता सूची वृहद पुनरीक्षण में 2003 की सूची से मैपिंग में मध्य प्रदेश में भोपाल जिला सबसे पीछे है। बीएलओ मैपिंग कार्य और फार्म ले लिए, लेकिन फील्ड में उतरे ही नहीं। सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीते एक सप्ताह में महज 22.18 फीसदी मतदाताओं की ही मैपिंग की जा सकी। 50 फीसदी से अधिक ऐसे हैं, जिनके पास अब तक बीएलओ पहुंचे ही नहीं हैं। अगर सही मैपिंग नहीं हुई और फार्म जमा नहीं कराए गए तो सूची बड़ी संख्या में नाम कटने की आशंका है। मैपिंग कार्य में भोपाल पांचवें नंबर पर है।
विधानसभा----कुल मतदाता----मैपिंग----प्रतिशत
-हुजूर----387134----83257----21.51
-उत्तर----249708----51161----20.49
-मध्य----244245----42628----17.45
-दक्षिण पश्चिम----234139----39480----16.86
-गोविंदपुरा----401909----57921----14.41
-नरेला----354854----38875----10.96
-बैरसिया----253919----158215----62.31
कुल----2125908----471537----22.18
-22.18 फीसदी भोपाल
-31.17 फीसदी इंदौर
-34.16 फीसदी ग्वालियर
-47.34 फीसदी उज्जैन
-52.49 फीसदी जबलपुर
-76.50 फीसदी बैतूल
-75.57 फीसदी बालाघाट
-73.27 फीसदी सिवनी
-72.62 फीसदी डिंडोरी
-71.89 फीसदी उमरिया
जिले से सामने आए तमाम आंकड़ों से अलग भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि, यहां की सभी विधानसभाओं में मतदाताओं के मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। बीएलओ एप पर इस मैपिंग को अपडेट करना है। ये भी किया जा रहा है।
