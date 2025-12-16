एमपी में शीतलहर का कहर, घने कोहरे की चपेट में आधा राज्य, 22 जिलों में अलर्ट जारी

घने कोहरे का खासा असर यातायात पर पड़ रहा है। दिल्ली से भोपाल आने-जाने वाली अधिकांश ट्रेनें 3 से 4 घंटे लेट पहुंचीं। इनमें शताब्दी एक्सप्रेस भी रानी कमलापति स्टेशन पर दोपहर 2:40 के बजाय शाम 6:24 पर पहुंची। वहीं, झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल भी ढाई घंटे लेट रहीं। जबकि, पातालकोट एक्सप्रेस दो घंटे देरी से आई। आज भी कोहरे का असर ट्रेनों पर दिख सकता है। शीतलहर और कोहरे से बचाव को लेकर प्रशासन भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी ठंड और कोहरा बढ़ने की चेतावनी दी है।