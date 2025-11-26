Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

सिर्फ 48 घंटों में 36 से 45% पर आ गया भोपाल में SIR Survey, ये विधानसभा निकली सबसे आगे

SIR Survey : बीएलओ की सहायता के लिए सभी विधानसभाओं में बूथ लेवल एजेंट की टीम भी सक्रिय की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 26, 2025

SIR Survey

भोपाल में SIR सर्वे में आई तेजी (Photo Source- Patrika)

SIR Survey : केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता सर्वेक्षण कार्यक्रम के दौरान राजधानी भोपाल में सुस्ती देखी जा रही थी। लेकिन, अब बीते 48 घंटों के दौरान सर्वेक्षण कार्य में तेजी आ गई है। संबंधित अवधि में 48 घंटे के दौरान भोपाल में डिजिटाइजेशन का प्रतिशत 36 से बढ़कर 45 पार जा चुका है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने मंगलवार रात 8 बजे नए आंकड़े जारी किए, जिसके तहत बैरसिया इस अभियान में सबसे आगे चल रहा है। दूसरे पायदान पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर विधानसभा में भी काम में तेजी आई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अमला, बूथ लेवल अधिकारियों की सहायता के लिए फील्ड में सक्रिय हो गया है।

दिया जाएगा सुनवाई का मौका

इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा एवं कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि, वो वर्ष 2003 की स्थिति में अपने परिजन की स्थिति तलाश कर इससे बीएलओ को अवगत करवाएं, ताकि स्पष्ट जानकारी फॉर्म में अंकित की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है की किन्हीं कारणें से यदि किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं मिलती और वह फॉर्म भरने में खुद को असमर्थ पाता है तो भी उसे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा।

अबतक कहां कितना काम हुआ

-बैरसिया : 76.51 प्रतिशत

-भोपाल उत्तर : 43.57 प्रतिशत

-नरेला : 39.4 प्रतिशत

-दक्षिण पश्चिम : 34.64 प्रतिशत

-भोपाल मध्य : 34.8 प्रतिशत

-गोविंदपुरा : 36.35 प्रतिशत

-हुजूर : 48.59 प्रतिशत

Published on:

26 Nov 2025 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सिर्फ 48 घंटों में 36 से 45% पर आ गया भोपाल में SIR Survey, ये विधानसभा निकली सबसे आगे

