सिर्फ 48 घंटों में 36 से 45% पर आ गया भोपाल में SIR Survey, ये विधानसभा निकली सबसे आगे

इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा एवं कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि, वो वर्ष 2003 की स्थिति में अपने परिजन की स्थिति तलाश कर इससे बीएलओ को अवगत करवाएं, ताकि स्पष्ट जानकारी फॉर्म में अंकित की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है की किन्हीं कारणें से यदि किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं मिलती और वह फॉर्म भरने में खुद को असमर्थ पाता है तो भी उसे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा।