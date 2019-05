सीताराम येचुरी ने रामायण-महाभारत के दिए उदाहरण, कहा- कैसे कहें हिंदू हिंसक नहीं होता

भोपाल. लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान नेताओं के जुबान से निकली बात उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। येचुरी ने अपने बयान में कहा है कि हिंदू भी हिंसक हो सकते हैं।

गुरुवार को भोपाल के गांधी भवन में आयोजित एक सेमिनार में सीताराम येचुरी ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कही है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि इनमें हिंसक घटनाओं और युद्ध का जिक्र है। येचुरी ने कहा कि इसे हमेशा महाकाव्य की तरह पेश किया जाता है। और कहा जाता है कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करते हैं।

येचुरी ने कहा कि ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क मौजूद है कि एक धर्म विशेष के लोग हिंसा करते हैं और हिंदू धर्म के लोग नहीं। येचुरी के इस बयान पर विवाद जारी है। कई संतों ने इसकी आलोचना की है।

Sitaram Yechury, CPI(M): Ramayana & Mahabharata are also filled with instances of violence & battles. Being a pracharak, you narrate the epics but still claim Hindus can't be violent? What is the logic behind saying there is a religion which engages in violence & we Hindus don't pic.twitter.com/S3ZpDj102u