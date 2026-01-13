स्लॉटर हाउस कांड: चौंकाने वाला सच… दुधारू-स्वस्थ भैंसों को काटा, बछड़े और पाड़ों के अवशेष मिले

Slaughter House Incident: स्लॉटर हाउस में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही अवैध कटाई का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्लॉटर हाउस में 14-15 साल की निर्धारित उम्र के बजाय 4 से 8 साल के दुधारू और स्वस्थ भैंसों को काटा जा रहा है। यहां छोटे-छोटे बछड़ों और पाड़ों के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं।