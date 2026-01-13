13 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

स्लॉटर हाउस कांड: चौंकाने वाला सच… दुधारू-स्वस्थ भैंसों को काटा, बछड़े और पाड़ों के अवशेष मिले

Slaughter House Incident: नियमों की बलि चढ़ाता सरकारी कत्लखाना, कागजों पर भैंस और ट्रक में गोवंश, अवैध गोवंश की कटाई और प्रशासनिक लापरवाही का खुला खेल...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 13, 2026

Slaughter House incident Bhopal

Slaughter House incident Bhopal: (photo: freepik)

Slaughter House Incident: स्लॉटर हाउस में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही अवैध कटाई का मामला गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्लॉटर हाउस में 14-15 साल की निर्धारित उम्र के बजाय 4 से 8 साल के दुधारू और स्वस्थ भैंसों को काटा जा रहा है। यहां छोटे-छोटे बछड़ों और पाड़ों के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं।

26 टन गौ मांस से भरा मिला था ट्रक

बता दें कि पीएचक्यू (PHQ) के सामने 26 टन गोमांस से भरा ट्रक मिला था। इस मांस को स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजने का सर्टिफिकेट नगर निगम ने जारी किया था। निगम के डॉक्टर ने इस मांस को भैंस का बताते हुए इंसानों के उपभोग के लिए फिट माना था।

नियमों को तिलांजलि: डॉक्टर और तकनीक फेल

1- फिटनेस रिपोर्ट का अभाव:

नियम है कि बिना पशु चिकित्सक की जांच और उम्र निर्धारण के किसी पशु को नहीं काटा जाएगा, लेकिन यहां बिना जांच के ही वध का खेल चल रहा था।

2- स्टनिंग और क्रूरता

आधुनिक मशीनों और सीसीटीवी की मौजूदगी के बावजूद पशुओं को बिना बेहोश किए और अनावश्यक पीड़ा देकर काटा जा रहा था।

3- अवैध ड्रेसिंग:

स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जमीन पर मांस का संपर्क प्रतिबंधित है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यहां स्वच्छता के मानकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है।

सवालों से भाग रहे अधिकारी

1- डॉ. बीपी गौर (पशु चिकित्सक):

विवादित सर्टिफिकेट जारी करने के बाद से डॉक्टर ने चुप्पी साध ली है। वे न फोन उठा रहे हैं और न ही दफ्तर में मिल रहे हैं।

2- हर्षित तिवारी (अपर आयुक्त):

पशु संबंधी कामकाज संभालने वाले अपर आयुक्त ने सवालों पर फोन काट दिया। स्लॉटर हाउस की नियमावली इनके पास नहीं है।

3- संस्कृति जैन (निगम आयुक्त):

भोपाल शहर की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को स्लॉटर हाउस के संचालन की बुनियादी प्रक्रिया तक की जानकारी नहीं है, जिससे प्रबंधन की पोल खुल गई है।

MP Cabinet में आज लाखों शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी, सीएम दे सकते हैं बड़ी सौगात
भोपाल
MP Cabinet Big Decision

13 Jan 2026 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / स्लॉटर हाउस कांड: चौंकाने वाला सच… दुधारू-स्वस्थ भैंसों को काटा, बछड़े और पाड़ों के अवशेष मिले

