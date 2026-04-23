एमपी में गेहूं खरीदी की धीमी गति का सेंट्रल पूल पर पड़ा असर, 16 प्रतिशत की हुई गिरावट

Wheat- एमपी में गेहूं खरीदी की धीमी गति से जहां एक ओर प्रदेशभर के किसान परेशान हो रहे हैं वहीं देश के सेंट्रल पूल पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसमें खासी गिरावट आ चुकी है। अभी चल रहे रबी मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के दौरान देश में गेहूं की कुल खरीद पिछले साल की तुलना में काफी कम रही है। इसकी प्रमुख वजह एमपी में खरीदी की धीमी गति बताई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह राज्य और संसदीय सीट पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों को आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए।