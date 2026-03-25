एमपी के अस्पतालों में जल्द चालू होगी भर्तियां, कर्मचारी चयन आयोग नियुक्तियां करेगा

MP News- एमपी के अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया जल्द चालू होगी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग को​ जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में अन्य लंबित भर्तियों में भी नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्रालय में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विभागीय भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए कि सभी लंबित भर्तियों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी को शीघ्र दूर किया जा सके। साथ ही, सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताओं को समय पर पूर्ण करने को कहा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक एवं अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।