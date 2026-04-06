6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का दौर, एक और सिस्टम हो रहा एक्टिव, आज इन जिलों में अलर्ट

Storms And Rain Alert : एमपी में 9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर रहेगा। 7 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय हो है। इस दौरान कई जिलों में 50-60 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बदले मौसम ने गर्मी से तो दी, पर फसलों के नुकसान की चिंता बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 06, 2026

Storms And Rain Alert

एमपी में 9 अप्रैल तक जारी रहेगा आंधी-बारिश का दौर (Photo Source- Patrika)

Storms And Rain Alert : आमतौर पर गर्मी के दिनों से पहचाने जाने वाले अप्रैल महीने की शुरुआत इस साल मध्य प्रदेश में बारिश के दौर के साथ हुई। तेज गर्मी के बजाय प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज - चमक के साथ ओले पड़ रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आगामी 4 दिन यानी 09 अप्रैल तक भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का दौर बना रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, मौजूदा सिस्टम के साथ 07 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। वहीं, हालिया सिस्टम के प्रभाव से सोमवार को ग्वालियर-चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के करीब 24 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने तक की संभावना जताई गई है।

48 घंटों में दिखा मौसम का तीखा रूप

अगर बाक करें बीते 48 घंटों की तो 04 और 05 अप्रैल को प्रदेश में बदले मौसम ने तीखा रूप देखने को मिला है। कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ करीब - करीब सभी जिलों में आंधी - बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, भिंड, दतिया समेत कई जिलों में ओले गिरे, जबकि अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हवा की रफ्तार भी कई जगह खतरनाक स्तर तक पहुंची। जबलपुर में 59 किमी/घंटा, सागर में 54 और बड़वानी में 50 किमी/घंटा तक दर्ज की गई है।

7 अप्रैल से एक्टिव हो रहा नया सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में लगातार एक्टिव सिस्टम की वजह से मौसम अस्थिर बना हुआ है। 7 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है। यानी आगामी दिनों में भी मौसम शांत नहीं रहेगा। कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 50 से 60 किमी/घंटा दर्ज हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में भी 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।

गर्मी से राहत तो मिली पर किसानों की चिंता बढ़ गई

आमतौर पर मध्य प्रदेश में अप्रैल-मई में भीषण गर्मी के दिनों के लि पहचाने जाते हैं, लेकिन इस बार एक के बाद एक एक्टिव हो रहे सिस्टमों के चलते तापमान में बढ़ोतरी हो ही नहीं पा रही। मार्च में जहां पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया था, वहीं अब मौसम सर्द बना हुआ है। हालांकि, इस बदलते मौसम का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। फरवरी और मार्च में कई बार ओले और बारिश से गेहूं, पपीता और केले की फसलों को नुकसान हुआ है।

तापमान में उतार-चढ़ाव (डिग्री सेल्सियस)

-खरगोन से सबसे अधिक 37.8 अधिकतम तापमान दर्ज हुआ।
-खंडवा में 36.1 डिग्री सेल्सिलस तापमान रहा
-नर्मदापुरम में 35.5 डिग्री सेल्सिलस तापमान रहा
-जबलपुर और दमोह में 34.5 डिग्री सेल्सिलस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
-भोपाल में 33.4 डिग्री सेल्सिलस तापमान रहा।
-इंदौर में 32.8 डिग्री सेल्सिलस तापमान रहा।
-पचमढ़ी में सबसे कम यानी 28.6 डिग्री सेल्सिलस तापमान रिकॉर्ड हुआ।

क्यों बदला मौसम?

मौसम विशेशज्ञों की माने तो प्रदेश में एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हुई हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल, तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बनी है। यही कारण है कि, प्रदेश में मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द, अब मुफ्त इलाज सेवा बंद
भोपाल
Ayushman Bharat Scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 09:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का दौर, एक और सिस्टम हो रहा एक्टिव, आज इन जिलों में अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश में सबसे बेहतर मध्य प्रदेश, फिर भी ‘पानी’ पर खतरे की घंटी!

MP Water Crisis
Patrika Special News

एमपी के किसानों को करोड़ों का नुकसान, युद्ध के कारण एक्सपोर्ट नहीं होगा गेहूं

MP Farmers Suffer Losses Worth Crores Due to Halt in Wheat Exports
भोपाल

MP News: ‘3 करोड़’ से डलेगी अंडरग्राउंड पाइपलाइन, कॉलोनी में रहने वालों को राहत

Underground Pipeline
भोपाल

‘मेट्रोपॉलिटन रीजन’ में जोड़े 5 जिले, अब एमपी का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी, विकास की रफ्तार दौड़ेगा शहर

MP News metropolitan region
भोपाल

नई तकनीकि: थानों में ’30 सेकंड’ के अंदर होगी अपराधी की पहचान, लगेंगे 8000 कैमरे

police stations
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.