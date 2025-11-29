सड़क पर बैठे नहीं दिखेंगे आवारा पशु, 19 जिलों को गोशाला के लिए आवंटित हुई 4500 एकड़ जमीन

Cow Shelters In MP : आवारा और सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले मवेशियों के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग जल्द ही गोशाला की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए गो संवर्धन बोर्ड ने मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जमीन का चयन कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जमीन आवंटित कर दी है।