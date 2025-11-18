SunScreen लगाने से नहीं होती Vitamin-D की कमी, डॉ ने किया बड़ा खुलासा

सर्दियों के मौसम में, जब तीखी धूप कम समय के लिए मिलती है, तो विटामिन डी की कमी होना सामान्य है। हालांकि, प्रयोगशाला में किए गए कृत्रिम पराबैगनी (यूवी) किरणों के साथ परीक्षणों में यह पाया गया है कि सन स्क्रीन लगाने से विटामिन डी के निर्माण पर कोई खास असर नहीं होता है। यहां तक कि जिन लोगों की त्वचा सूर्य की किरणों के प्रति संवेदनशील होती है, उनमें भी सन स्क्रीन के उपयोग के बावजूद विटामिन डी की कमी नहीं पाई गई।



राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन, डॉ. संजय जैन कहते हैं कि केवल 5 से 30 मिनट तक बिना सन स्क्रीन के धूप दिखाना ही काफी है। सूर्य की पहली किरणें विटामिन-डी की कमी दूर करने के लिए सबसे बेहतर होती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दोपहर की तेज धूप में 10 मिनट से ज्यादा न रहें, क्योंकि इससे त्वचा जल सकती है।