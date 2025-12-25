एमपी में कटेंगे ’32 हजार’ बिजली कनेक्शन, वजह है सरकारी छूट

MP News: बिजली के एक ही परिसर में दोहरे कनेक्शन पर अब कार्रवाई शुरू होगी। शहर में ऐसे 32 हजार उपभोक्ता हैं। करीब एक साल पहले में इस पर एसीएस स्तर से चर्चा व पर निरीक्षण भी हुआ था। तब दोहरे कनेक्शन को लेकर नई नीति बनाना तय किया गया था। करीब एक साल से ही शहर में एक परिसर में दो कनेक्शन देने पर रोक लगाई हुई है। अब दोहरे कनेक्शन पर कार्रवाई की में रूपरेखा भी तय की जा रही है। एक ही परिसर में दो कनेक्शन पर रोक की सबसे बड़ी वजह सरकारी छूट है।