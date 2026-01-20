कॉलेजों में 90% गेस्ट फैकल्टी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- ‘4 महीने में पद भरें…’

दूसरी ओर प्रदेश की जमीनी स्थिति इन निर्देशों से कोसों दूर नजर आ रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और विवि में हजारों पद वर्षों से खाली हैं। भर्ती प्रक्रियाएं लंबित हैं, चयन में देरी है और कई संस्थान आज भी गेस्ट फैकल्टी और प्रभारी अधिकारियों के सहारे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तय समयसीमा में यह भर्ती संभव है? प्रदेश में 90 फीसदी विभाग विजिटिंग फैकल्टी के सहारे चल रहे हैं। हर साल मई और दिसंबर में अस्थायी नियुक्तियां करनी पड़ती है।