बाजार में इन फोर व्हीलर की हाई डिमांड, भोपाल के युवाओं को चाहिए हाईब्रिड कार

MP News: राजधानी भोपाल में नवरात्र से लेकर अब चारपहिया वाहनों की बिक्री का नया रेकॉर्ड बना है। अभी धनतेरस और दिवाली बाकी है। कारो के दाम एक लाख तक कम हुए है। इसलिए खूब गाडियां बिक रही है। पेट्रोल, डीजल, हाईब्रिड या सीएनजी ईवी सभी तरह की गाड़ियों के दीवाने भोपाल में मौजूद हैं। हालांकि, भले ही देश-दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धूम है, लेकिन भोपालवालों का भरोसा अब भी पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर ज्यादा है। जबकि यूथ की पहली पसंद हाईब्रिड कारें हैं। उनके लिए रनिंग कास्ट नहीं बल्कि लॉग ड्राइव के हिसाब से कार चाहिए। दशहरा-नवरात्रि में भोपाल में जमकर गाड़ियां बिकी।