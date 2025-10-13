भोपाल में प्रमुख सड़क का 100 मीटर का हिस्सा धंसा, एक लेन पर आवागमन बंद, वाहनों को डायवर्ट किया

MPRDC- एमपी में राजधानी भोपाल में एक मुख्य सड़क धंस गई जिससे बड़ा गड्ढा बन गया है। इसके कारण आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों को डायवर्ट किया गया है। सड़क धंसने और बड़ा गड्ढा बनने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा यातायात बंद कराया। हादसे के बिल्कुल पहले एक दो वाहन चालक यहां से गुजरे थे जोकि बाल बाल बच गए। सड़क धंसने और गड्ढा बनने की यह घटना ​भोपाल में बिलखिरिया के पास हुई है। यह सड़क मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन यानि एमपीआरडीसी की है। पहले एनएचएआई की रोड होने की सूचना आई थी जिसके बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार जहां ये घटना हुई वह हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है।