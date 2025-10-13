Patrika LogoSwitch to English

भोपाल में प्रमुख सड़क का 100 मीटर का हिस्सा धंसा, एक लेन पर आवागमन बंद, वाहनों को डायवर्ट किया

MPRDC- एमपी में राजधानी भोपाल में एक मुख्य सड़क धंस गई जिससे बड़ा गड्ढा बन गया है। इसके कारण आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों को डायवर्ट किया गया है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 13, 2025

Traffic on one lane closed due to road collapse in Bilkhiriya in Bhopal

Traffic on one lane closed due to road collapse in Bilkhiriya in Bhopal

MPRDC- एमपी में राजधानी भोपाल में एक मुख्य सड़क धंस गई जिससे बड़ा गड्ढा बन गया है। इसके कारण आवागमन बंद कर दिया गया है और वाहनों को डायवर्ट किया गया है। सड़क धंसने और बड़ा गड्ढा बनने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा यातायात बंद कराया। हादसे के बिल्कुल पहले एक दो वाहन चालक यहां से गुजरे थे जोकि बाल बाल बच गए। सड़क धंसने और गड्ढा बनने की यह घटना ​भोपाल में बिलखिरिया के पास हुई है। यह सड़क मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन यानि एमपीआरडीसी की है। पहले एनएचएआई की रोड होने की सूचना आई थी जिसके बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार जहां ये घटना हुई वह हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है।

सोमवार को दोपहर करीब 12.30 बजे रोड धंसी। राजधानी भोपाल के पास इंदौर से सागर को जोड़नेवाली रोड का करीब 100 मीटर का हिस्सा धंस गया। संयोगवश हादसे के समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। फिलहाल क्षतिग्रस्त रोड पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है।

सूखी सेवनिया के पास बिलखिरिया की ओर से आने वाले कल्याणपुर गांव रेलवे ब्रिज से करीब 100 मीटर आगे यह हादसा हुआ। यहां पुल की सड़क धंस गई है। यह सड़क मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत आती है। पहले एनएचएआई की सड़क होने की बात सामने आई थी जिसका अधिकारियों ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी कर खंडन किया।

सड़क धंसते ही ट्रैफिक रोक दिया गया। यह सड़क इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर, मंडला, सागर को जोड़ती है।
मंडीदीप से ईंटखेड़ी की ओर जाने वाला ब्रिज के पास रोड धंसी है। सूखी सेवनिया थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी ने बताया कि रोड धंसने के बाद वाहनों को डायवर्ट किया गया है। पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रिटेनिंग वॉल के पत्थर दरकते दिख रहे हैं। कुछ देर में एक स्लाइड खिसकी और देखते ही देखते रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा धराशायी हो गया।

13 Oct 2025 05:04 pm

Published on:

13 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में प्रमुख सड़क का 100 मीटर का हिस्सा धंसा, एक लेन पर आवागमन बंद, वाहनों को डायवर्ट किया

