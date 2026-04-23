सिर के पास लगाया छोटा पंखा, भोपाल में एसी हेलमेट पहनकर ड्यूटी करेंगे ट्रैफिक जवान

AC Helmets- देशभर के साथ ही मध्यप्रदेश भी इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। अधिकांश प्रमुख शहरों में पारा 40 पार जा चुका है। बुधवार को प्रदेश का खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आईएमडी भोपाल ने गुरुवार को भी प्रदेश के 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बीच भोपाल के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। उन्हें भीषण गर्मी से कुछ निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट दिए जाएंगे। इनमें सिर के पास छोटा पंखा लगा रहेगा जिससे वे ठंडी हवा प्राप्त कर सकेंगे।