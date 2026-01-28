पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी सरकार को घेरा, बाद में दिया बड़ा बयान

uma bharti(photo:file photo patrika)
Uma Bharti Statement on yogi government: उत्तरप्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच जारी विवाद में मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की एंट्री हुई है। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर प्रशासन पर मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया।
उमा ने कहा, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकला आएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादा एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है।
बयान वायरल होने के थोड़ी देर बार MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दूसरा बयान जारी कर कहा कि योगी विरोधी खुशफहमी ना पालें। मेरा बयान योगी के खिलाफ नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान और स्नेह रखती हूं, लेकिन इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून-व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है।
