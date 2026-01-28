पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी सरकार को घेरा, बाद में दिया बड़ा बयान

बयान वायरल होने के थोड़ी देर बार MP की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दूसरा बयान जारी कर कहा कि योगी विरोधी खुशफहमी ना पालें। मेरा बयान योगी के खिलाफ नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान और स्नेह रखती हूं, लेकिन इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून-व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है।