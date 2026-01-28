बाघ-इंसानों के द्वंद्व रोकेगी सरकार, 390 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

MP News: टाइगर रिजर्व और सामान्य वन क्षेत्रों में बाघ, तेंदुए, हाथी और भालू जैसे वन्य प्राणियों और इंसानों के बीच बढ़ते द्वंद्व से लोगों को जान का खतरा बढ़ रहा है। 52 साल में 30 हजार से अधिक जानें जा चुकी हैं, तो कई स्थानों पर गुस्साए लोगों ने बाघ, हाथी व भालू जैसे वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस खतरे से निपटने के लिए आबादी और वन सीमा के बीच 390 करोड़ रुपए से घास के मैदान, शिकार की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। तार व चेनलिंग फेंसिंग के काम होंगे। वहीं, आम लोगों से जुड़ी 17 योजनाएं भी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दी हैं। इन पर 17,864 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे।