बाघ-इंसानों के द्वंद्व रोकेगी सरकार, 390 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

MP News: टाइगर रिजर्व और सामान्य वन क्षेत्रों में बाघ, तेंदुए, हाथी और भालू जैसे वन्य प्राणियों और इंसानों के बीच बढ़ते द्वंद्व से लोगों को जान का खतरा बढ़ रहा है। 52 साल में 30 हजार से अधिक जानें जा चुकी हैं, तो कई स्थानों पर गुस्साए लोगों ने बाघ, हाथी व भालू जैसे वन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस खतरे से निपटने के लिए आबादी और वन सीमा के बीच 390 करोड़ रुपए से घास के मैदान, शिकार की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। तार व चेनलिंग फेंसिंग के काम होंगे। वहीं, आम लोगों से जुड़ी 17 योजनाएं भी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दी हैं। इन पर 17,864 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे।
इनमें छात्रों को किए जाने वाले शुल्क प्रतिपूर्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्काउट गाइड, परिवहन, स्वास्थ्य, अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार दिए जाने संबंधी योजनाएं शामिल हैं। इन प्रस्तावों को मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दी।
रोजगार पूर्व प्रशिक्षण के लिए अबमध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग के 600 युवा जापान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जा सकेंगे। खर्च सरकार उठाएगी। इन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से साडा के नियंत्रण वाली 0.08 हेक्टेयर जमीन बाहर कर दी गई। अब साडा के नियंत्रण से 395.939 हेक्टेयर जमीन बाहर होगी।
